Wettermix am Donnerstag: Sonnenschein, Regen oder Wolken?

„Störungsreste der Nacht ziehen am Donnerstag bald nach Osten ab. Damit kann sich für ein paar Stunden in nahezu allen Landesteilen sonniges Wetter durchsetzen. Ab Mittag werden jedoch von Westen die Wolken erneut dichter und bis zum Abend breiten sich Wolken und Niederschläge allmählich in Richtung Osten bis ins östliche Flachland aus“, heißt es von der GeoSphere Austria. Weitgehend trocken und oft auch sonnig soll es hingegen in Osttirol ostwärts bis ins Südburgenland werden.

Temperaturen bis 22 Grad

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis West. Im Donautal könnte es zeitweise auch zu lebhaft Böen kommen. In der Früh werden Temperaturen zwischen 2 und 10 Grad erwartet, im Laufe des Tages klettern die Werte auf 15 bis 22 Grad hinauf.