Wetter am Donnerstag: Sonne blinzelt durchs Wolkenmeer

„Die Regenschauer im Norden klingen in den ersten Vormittagsstunden ab und die Sonne kommt für ein paar Stunden heraus. Ab dem mittleren Nachmittag werden die Wolken von Westen wieder mehr“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Die meisten Sonnenstunden (6 bis 8 an der Zahl) werden im Mur- und Mürztal und im Südosten erwartet.

Regen am Abend in der Obersteiermark möglich

Am Nachmittag ziehen Quellwolken auf, welche jedoch vorerst harmlos sind. Am Abend jedoch steigt die Wahrscheinlichkeit für Regen in der Obersteiermark die Schauerneigung. Es weht mäßiger Wind aus West bis Südwest. In der Früh werden Temperaturen zwischen 2 und 9 Grad erwartet, im Laufe des Tages klettern die Werte auf 15 bis 22 Grad hinauf.