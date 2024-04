Medizinischer Notfall: Person mit Drehleiter aus erstem Stock gerettet

Veröffentlicht am 4. April 2024, 07:18 / ©Freiwillige Feuerwehr Ludersdorf

Am Mittwochabend wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Ludersdorf und Gleisdorf sowie des Roten Kreuz Gleisdorf und des Notarztsystems Weiz zu einem Notfall in Flöcking alarmiert. Eine Person musste nach einem medizinischen Notfall mittels Drehleiter aus dem ersten Stock eines Wohnhauses gerettet werden. „Der Einsatz wurde rasch abgearbeitet und die Person konnte mittels Korbtrage in stabilen Zustand dem Rettungsdienst übergeben werden“, teilen die Einsatzkräfte mit. Nähere Hintergründe zum Vorfall sind noch nicht bekannt.