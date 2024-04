Erdarbeiten starten am Areal des neuen Klagenfurter Hallenbads

Veröffentlicht am 4. April 2024, 08:58 / ©STW / KK

Es tut sich etwas! In den kommenden Tagen beginnen am Areal des geplanten Alpe-Adria-Sportbades am Klagenfurter Südring sogenannte Planierungsarbeiten. „Dabei werden die bis zu zwei Meter hohen Humushügel – welche als Folge der archäologischen Grabungen entstanden sind – eingeebnet“, teilt man seitens der Stadtwerke Klagenfurt AG mit. Die Arbeiten – welche rund 20.000 Euro kosten – werden drei Wochen dauern.