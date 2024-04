Mann (65) onanierte vor Wolfsberger Schule

Veröffentlicht am 4. April 2024, 10:26 / ©5 Minuten

Laut ersten Informationen der Polizei hatte der Kärntner sein Auto Mittwochmittag neben einem Gehsteig und in unmittelbarer Nähe einer Schule in Wolfsberg geparkt. Dort soll er sexuelle Handlungen an sich selbst vollzogen haben. „Er wurde dabei von ein paar vorbeikommenden Schülerinnen und einer 33-jährigen Frau gesehen“, teilt man seitens der Polizei mit. Der Mann wurde wenig später im Zuge einer örtlichen Fahndung angetroffen. Er wird angezeigt.