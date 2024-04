Freeski- und Snowboard-Event kommt ins Klagenfurter Stadion

Veröffentlicht am 4. April 2024, 10:55 / ©KK

Meist stehen hinter einem Big-Air-Freestyle-Event professionelle Snowboarder und Freeskier! Ein solches Sportereignis soll 2025 auch in der 28-Black-Arena stattfinden, das teilte man seitens der Stadt Klagenfurt am Donnerstag mit. Ersten Informationen zufolge soll während des FIS Freeski & Snowboard World Cup 2025 nämlich auch ein Tour-Stopp im Stadion in Klagenfurt-Waidmannsdorf eingelegt werden.

Pressekonferenz am Mittwoch

Details wollen Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (TK), Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sowie ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober und die Organisatoren von Limited Events am kommenden Mittwoch, dem 10. April 2024 verraten. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.