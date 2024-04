Das lange Warten hat ein Ende: Carinthian Lions gegen Red Tigers

Kommenden Sonntag hat das lange Warten ein Ende, wenn die Carinthian Lions auswärts in Wien bei den Red Tigers in die Division 1 Saison 2024 starten. Das ist zugleich das erste Aufeinandertreffen gegen die Tigers, welche letztes Jahr trotz Winning Record (6-2) knapp den Einzug in das Playoff versäumt haben. An diesem Wochenende finden auch die weiteren Begegnungen in der Division 1 statt, in welcher dieses Jahr zehn Teams um den Einzug in das Playoff und in weiterer Folge um den Silver Bowl spielen.

©Carinthian Lions

Starker Gegner

„Die Red Tigers sind letztes Jahr knapp am Playoffeinzug gescheitert und somit ein starker Gegner. Ihr Vorbereitungsspiel gegen die Vikings haben sie heuer bereits gewonnen. Für uns ist es am Sonntag das erste Spiel dieses Jahr. Unser Ziel ist schnell ins Spiel zu starten und 4 Viertel fokussiert zu bleiben. Die kleinen Details in Offense, Defense und Special Teams werden am Ende den Unterschied machen, um mit dem Sieg die Woche zu beenden“, erklärt Headcoach Max Puchstein zum Auftakt.