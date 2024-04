Hoch sollen sie leben: Grazer Musikverein wird 210

Intendant Michael Nemeth präsentierte das Jubiläumsprogramm der 210. Saison des Musikvereins Graz. Zu Saisonbeginn bietet Adam Fischer exklusiv in Graz am Pult seines Danish Chamber Orchestra erneut ein Fest für Joseph Haydn. Von 23. bis 26. September 2024 erklingt ein hochkarätig besetztes Haydn-Programm und als dessen Höhepunkt das Oratorium „Die Jahreszeiten“. Dieses Thema zieht sich programmatisch durch die gesamte Saison.

Wer wirkt mit

Festkonzerte zum Jubiläum geben Riccardo Muti mit den Wiener Philharmonikern (Bruckner 7), Elīna Garanča mit Malcolm Martineau sowie Oksana Lyniv am Pult des Youth Orchestra Alpe Adria mit Mitgliedern des Youth Symphony Orchestra of Ukraine sowie Preisträgern des neuen Musikvereins-Gesangswettbewerbs „Young Voices Alpe Adria“ (Konzert für Jugend und Frieden).



Debüts, Stars und Raritäten im Orchesterabonnement

Jakub Hrůša und die Bamberger Symphoniker interpretieren Rachmaninows „Rhapsodie“ über ein Thema von Paganini mit Daniil Trifonov und Janáčeks „Taras Bulba“. Die Grazer Philharmoniker präsentieren sich an zehn Konzertabenden mit Werken von Barock bis zur Moderne. Am Pult stehen Chefdirigent Vassilis Christopoulos (u.a. mit Schönbergs Fünf Orchesterstücken) und Emmanuel Tjeknavorian (u.a. mit Mahlers 1. Symphonie). Ihr Musikvereins-Debüt feiert die lettische Dirigentin Kristiina Poska mit Nielsens 4. Symphonie und Sibelius‘ Violinkonzert mit Sergey Khachatryan als Solist. Sebastian Weigle lädt mit Goldmarks „Im Frühling“ und Richard Strauss‘ Symphonischer Dichtung „Aus Italien“ in den Süden. Weitere Gäste sind Anton Gerzenberg, Kian Soltani mit den Wiener Symphonikern unter Patrick Hahn und Thomas Quasthoff, der als Sprecher der symphonischen Rarität „Genesis-Suite“ (Symphonieorchester und Chor der Kunstuniversität Graz, John Axelrod) sein 50. Bühnenjubiläum feiert. Sir András Schiff und das Orchestra of the Age of Enlightenment geben außerdem Schumanns Klavierkonzert sowie Auszüge aus Mendelssohns Sommernachtstraum.

Neu:

Klassik um 6

Die beliebten Philharmonischen Soiréen der Grazer Philharmoniker (diesmal unter der Leitung von Vassilis Christopoulos, Johannes Braun und Andreas Ottensamer) beginnen bereits um 18 Uhr (neu!) im Kammermusiksaal und finden im Foyer mit einer Jazz Lounge (Jazzensembles der KUG) ihre Fortsetzung. Thematisch steht jede Soirée im Zeichen der Jahreszeiten mit Werken von Vivaldi bis zur Filmmusik.

Kleines Format und große Emotion

Ein Kammerensemble rund um Maddalena del Gobbo lädt an den Fürstenhof der Eszterházys, L’Arpeggiata unter Christina Pluhar mit Philippe Jaroussky führt an den Französischen Hof des 17. Jahrhunderts. Weitere Gäste sind The Clarinet Trio Anthology, das Trio Orelon, Pavel Haas Quartet sowie das Ensemble Wien. Außergewöhnlich: Am 8. Dezember 2024 präsentiert Multi-Instrumentalist Franz Posch ein Weihnachtskonzert mit Trombone Attraction und Friedrich Kleinhapl.

Höchste Virtuosität mit Klaviermusik und Brass

Der Solistenkonzertzyklus wird von Igor Levit eröffnet, der u.a. Beethovens 7. Symphonie in Franz Liszts Bearbeitung präsentiert. Ehrenmitglied Rudolf Buchbinder widmet sich an Mozarts Geburtstag Werken der Wiener Klassik. Weitere außergewöhnliche Projekte gestalten Tugan Sokhiev mit The Philharmonic Brass („Bilder einer Ausstellung“) und das Janoska Ensemble mit Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ im Janoska–Style.

Liederabende: Vom Lied zur Chormusik

Im Liederabend-Abonnement erklingt als Höhepunkt und als Konzert für Klima und Menschenrechte Joseph Haydns „Die Jahreszeiten“ mit Adam Fischer, dem Danish Chamber Orchestra, dem Arnold Schoenberg Chor und den Solisten Nikola Hillebrand, Mauro Peter und Florian Boesch. Nach seinem fulminanten Debüt kehrt Günther Groissböck wieder in den Musikverein zurück. Neben den Wiener Sängerknaben (Neujahrskonzert) ist auch das Opernstudio der Wiener Staatsoper zu Gast. Rolando Villazón gibt mit einem Belcanto-Abend ein Glanzlicht im Abonnement.

Musik und Unterhaltung für Groß und Klein

Das bunte Programm für Junge und Junggebliebene umfasst auch in der Saison 2024/25 spannende Konzertprogramme, etwa ein weihnachtliches Konzert mit Marko Simsa oder Workshops für Schulklassen.

Young Voices Alpe Adria 2024

Erstmals veranstaltet der Musikverein Graz von 26. bis 30. August 2024 den ersten Vokalwettbewerb für junge Gesangstalente Young Voices Alpe Adria. Anmeldungen dafür sind ab 3. April 2024 möglich.

Musikverein plus! Talentförderung und Probensuche

Öffentliche Proben der Grazer Philharmoniker (Probe:Hören), Einführungen oder Musikalische Aperitifs (Kurzkonzerte vor Abo-Konzerten mit Talenten der KUG) ergänzen das umfangreiche Programm. Zudem wird anlässlich des 150. Geburtstags von Arnold Schönberg an vier Terminen eine Ausstellung im Foyer des Musikvereins in Kooperation mit dem Arnold Schoenberg Center Wien organisiert.