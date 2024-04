Erste Douglas Luxus-Filiale eröffnet in Graz: Datum steht nun fest

Die Grazer Innenstadt hat bald eine Beauty-Destination mehr. Am 18. April eröffnet im Rathausgebäude der erste Douglas Luxus-Flagship-Store, inklusive großer Eröffnungsfeier. „Die Stores sind und bleiben eine wichtige Anlaufstelle für unsere Kunden“, sagt Veit Weiland, CEO DOUGLAS DACH. „Daher erweitern wir unser Filialnetzwerk mit diesem besonderen Store in Graz, der unseren Grazer Kunden ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes, luxuriöses Erlebnis beim Einkaufen ermöglichen wird. Die strategische Optimierung unseres Filialnetzes ist ein wesentlicher Bestandteil der gruppenweiten Omnichannel-Strategie ‚Let it Bloom – DOUGLAS 2026‘. Unsere neue Filiale in Graz markiert damit einen weiteren Meilenstein, unsere Strategie langfristig und nachhaltig umzusetzen.“

Get-Ready Raum für Hochzeitspaare

Der DOUGLAS Luxus-Flagship-Store bietet außerdem ein ganz besonderes Highlight: den be.you.ty room. Der multifunktionale Raum mit vier Serviceplätzen eignet sich nicht nur für Make-up Schools und Master Classes, auch Hochzeitspaare haben die Möglichkeit, den Raum exklusiv für ein Get-Ready am großen Tag zu buchen.

Große Feier zur Eröffnung

Von Gewinnspielen, über Glücksradverlosungen und Produkte zum Testen, bis hin zu Fotospots und Produktberatungen – bei der großen Eröffnungsfeier am 18. April können sich die Grazer Kunden auf ein buntes Programm freuen. Highlight des Tages wird die GHD Masterclass mit Star-Influencerin Lisa-Marie Schiffner und Starfriseur Christian Sturmayr sein, bei der auch die neuesten Trends vorgestellt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2024 um 12:02 Uhr aktualisiert