Zahl der Fahrraddiebstähle in Klagenfurt am höchsten

In Villach ist die Anzahl der Fahrraddiebstähle am zweithöchsten. Die erfreuliche Nachricht: In Hermagor ist die Anzahl der Diebstähle am niedrigsten. Der VCÖ fordert mehr sichere Fahrrad-Abstellplätze bei Freizeiteinrichtungen, Einkaufsstraßen und Bahnhöfen. Wichtig ist auch, das abgestellte Fahrrad immer abzusperren und ein gutes Fahrradschloss zu verwenden.

Vor Corona-Pandemie mehr Diebstähle

In Kärnten ist im Vorjahr die Zahl der Fahrraddiebstähle um elf Prozent auf 897 gestiegen, weist der VCÖ auf die aktuellen Daten des Innenministeriums hin. Aber vor der Corona-Pandemie lag die Zahl der Fahrraddiebstähle in Kärnten immer über 1.000, im Jahr 2015 wurden noch 1.608 Fahrräder gestohlen. In Klagenfurt wechselten 510 Fahrräder unerlaubt den Besitzer, das waren 57 Prozent der Fahrraddiebstähle in Kärnten. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl weist Klagenfurt im Landeshauptstadt-Vergleich den dritthöchsten Wert auf: Pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in Klagenfurt 49 Fahrräder gestohlen. Den zweiten Platz innerhalb Kärntens ergattert Villach, mit einer Anzahl von 161 gestohlenen Fahrrädern im Vorjahr.

Diebstahlprävention

Eine wichtige Diebstahlprävention sind ausreichend und sichere Fahrradabstellplätze, vor allem an stark frequentierten Orten, wie Freizeiteinrichtungen, Einkaufsstraßen, Sportanlagen, Universitäten und Schulen, betont der VCÖ. „Immer mehr nutzen das Fahrrad als Verkehrsmittel. Umso wichtiger ist es, mehr Parkplätze für Fahrräder zu schaffen. Gerade auch bei Bahnhöfen und in den Regionen bei Bushaltestellen braucht es sichere und ausreichend Abstellplätze für Fahrräder. Denn das Fahrrad ist ein beliebter Zubringer zum öffentlichen Verkehr“, stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest.

Risiko selbst minimieren

Die VCÖ-Tipps: Das abgestellte Fahrrad immer absperren, auch wenn man nur kurz in ein Geschäft geht. Beim Absperren darauf achten, dass der Rahmen mit dem Schloss an einem Fahrradbügel befestigt wird. „Wird nur das Vorderrad am Fahrradständer angehängt, besteht die Gefahr, dass das Rad abmontiert und der Rest des Fahrrads gestohlen wird“, macht VCÖ-Sprecher Christian Gratzer aufmerksam. Schnellspanner bei Sattel und Vorderrad durch Sicherheitsschrauben ersetzen und ein hochwertiges Fahrradschloss verwenden. Nur 60 Fahrraddiebstähle wurden im Vorjahr in Kärnten geklärt. Der VCÖ empfiehlt, die Rahmennummer des Fahrrads zu notieren, so kann ein wieder gefundenes Fahrrad leichter an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Bei hochwertigen oder neueren Fahrrädern ist eine Fahrraddiebstahl-Versicherung zu empfehlen. Dabei sollte auch Teilediebstahl inkludiert sein.