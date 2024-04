Apres-Ski-Party nahm tödliches Ende: Urlauber (25) stürzte in den Tod

Der Dienstag, den 2. April, begann für die Kollegen ziemlich ausgelassen. Sie feierten gemeinsam in einem Apres-Ski-Lokal in St. Anton am Arlberg. Gegen 18 Uhr gingen die meisten ins Hotel, nur der 25-jährige Norweger blieb im Lokal.

Über Mauer gestürzt

In jener Nacht dürfte der Urlauber dann ums Leben gekommen sein. Als er am nächsten Tag im Hotel nicht aufzufinden war, schlugen seine Kollegen Alarm. Die Einsatzkräfte fanden kurz darauf, am Mittwochvormittag, 3. April, seine Leiche. Eine Mauer vor dem Lokal wies Spuren eines Absturzes auf, wie der ORF berichtet. Das dürfte die Stelle gewesen sein, an der der 25-Jährige rund 50 Meter in den Tod gestürzt war. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die norwegische Botschaft und die Angehörigen seien wegen des Todesfalls bereits kontaktiert worden.