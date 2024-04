KOŠ gegen Radenthein: Basketballer kämpfen um Meistertitel

Das erste Aufeinandertreffen findet bereits diesen Freitag, den 5. April 2024, um 20 Uhr in der Stadthalle Klagenfurt statt. Das zweite Spiel wird am 13. April 2024 um 18 Uhr in der Heimhalle von Radenthein ausgetragen. Sollte keiner der beiden Teams bis dahin die Serie für sich entscheiden, wird das entscheidende dritte Spiel am 19. April 2024 um 20 Uhr erneut in Klagenfurt stattfinden.

Kommt der Titel wieder nach Klagenfurt?

Im Halbfinale setzte sich KOŠ mit einer souveränen 2:0-Serie gegen ihren Stadtrivalen, den Wörthersee Piraten, durch. Radenthein hingegen musste sich in einer anspruchsvollen Serie gegen Feldkirchen behaupten, um sich für das Finale zu qualifizieren. 2009 konnte KOŠ das letzte Mal einen Meistertitel gewinnen. Im letzten Jahr konnte das Team Vizemeister werden, umso mehr hoffen sie heuer endlich den Titel nach Klagenfurt zu holen.

„Wir müssen bereit sein“

KOŠ Trainer Mičković äußerte sich zuversichtlich vor dem Finale: „Im Finale erwartet uns ein sehr körperbetontes Spiel, daher müssen wir von Anfang an bereit sein.“ Das Schiedsrichtertrio, bestehend aus Emir Gušo, Sašo Bukara und Jeniffer Maier, wird das erste Spiel leiten.