Villacher Bankberater in U-Haft: „Bin das Opfer einer Verschwörung“

Andere Medien, die APA, aber auch der ORF übernahmen die Meldung. Angebliche Opfer meldeten sich nach dem Bericht bei der Polizei. Nur einen Tag vor seiner Verhaftung gab der verdächtige Wertpapierberater, für den die Unschuldsvermutung gilt, von 5 Minuten mit den Vorwürfen konfrontiert, ein exklusives Interview.

„Wurde nach Klagenfurt zitiert“

Sie waren ja Jahrzehnte in der Villacher Bankfiliale als Wertpapierberater tätig, plötzlich, im Herbst, hieß es bei einer Nachfrage von uns, sie wären fristlos entlassen worden. „Ja, ich wurde nach Klagenfurt zitiert und der Vorstand des Institutes erklärte mir, ich sei fristlos entlassen.“ Was wurde Ihnen vorgeworfen? „Kunden hätten am Wertpapierkonto plötzlich nichts mehr drauf gehabt, in einem Fall, eines Kunden aus Deutschland sollen 700.000 Euro verschwunden sein. Aber das Konto habe ich ordnungsgemäß gelöscht und das Geld dem Kunden übergeben. Ist ja alles in der Bank nachvollziehbar gewesen. Dann prüfte die Revision eine Woche alles und da kam auch nichts Schwerwiegendes heraus. Ich bin zum Arbeitsgericht gegangen, dort ruht jetzt das Verfahren bis zum Abschluss der polizeilichen Erhebungen, denn die Bank hat ja auch Anzeige erstattet.“

„Bin das Opfer einer Verschwörung“

Insgesamt sollen Millionen fehlen und es soll mehrere Geschädigte geben, die meisten ältere Herrschaften, die seit Jahren in ihr Depot nicht mehr hineinschauten und jetzt kein Geld mehr da ist. „Ich wurde bis jetzt von der Polizei nicht befragt, ich weiß daher gar nicht, was mir konkret vorgeworfen wird. Ich sitze seit Monaten daheim, und warte darauf, dass mich endlich jemand mit den Vorwürfen konfrontiert, das ist bis jetzt nicht passiert. Ich werde versuchen, alles aufzuklären, mir kommt vor, ich bin das Opfer einer Verschwörung.“

„Ich habe nichts Unrechtes getan“

Wir haben gehört, Ihnen droht möglicherweise die Verhaftung, weil sie mit Kunden, die angeblich Opfer sind, Kontakt aufgenommen haben, um sie in ihrem Sinne auf Linie zu bringen und ihnen sogar Wiedergutmachung in Aussicht gestellt haben. „Ich wollte mich bei jenen melden und ihnen die Sache erklären und mich erkundigen, worum es überhaupt geht, wie gesagt, mit mir hat bis heute keiner geredet, niemand was gefragt. Man wird mir sicher nichts beweisen können, denn ich habe nichts Unrechtes getan“, so der Verdächtige beschwörend. Und: „Wenn Millionen Euro fehlen, dann müssen die doch irgendwo liegen, mir wurden alle Konten gesperrt, alles durchforstet, nichts gefunden. Die laufenden Zahlungen erledigt zurzeit meine Mutter. Ich hoffe, ich kann bald wieder an meinen Arbeitsplatz zurückkehren, denn an den Vorwürfen ist nichts dran.“

Verdächtiger in U-Haft

Einen Tag später wurde der Oberkärntner, der in Villach in einer Penthousewohnung nahe der evangelischen Kirche unangemeldet mit seiner Freundin wohnt und die ihm gehört, verhaftet. Eine Recherche von 5 Minuten bei der betreffenden Bank ergab, dass diese im Fall eines Schadens durch den Mitarbeiter und einer gerichtlichen Verurteilung des Verdächtigen, über eine Versicherung verfügt. Seiten des Villacher Anwaltes Dr. Martin Prett, der inzwischen drei Kunden der Bank vertritt, die sich nach dem Bericht in 5 Minuten über die Verhaftung des Bankers meldeten, sieht die Sachlage freilich wieder anders aus: „Alle meine Klienten die sicherheitshalber nach dem Bericht in 5 Minuten den Kontostand überprüften, fanden dort nichts mehr vor. Seltsam finde ich auch das Verhalten der Verantwortlichen des Institutes, dass sie meine Klienten, die natürlich sofort Alarm schlugen, nicht über alles aufgeklärt haben. Weil der Banker sagt, die Revision habe nichts oder kaum was gefunden, sie umfasst rund 40 Seiten, also so wenig ist das auch wieder nicht.“ Die Untersuchungshaft über den Verdächtigen wurde mittlerweile bis auf Mai verlängert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2024 um 13:20 Uhr aktualisiert