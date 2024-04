Drei Standorte: Bestattungsunternehmen fasst Fuß in der Steiermark

Alpha Bestattung wird nun Teil der Bestattung Himmelblau Familie. Die zwei Unternehmen tun sich zusammen und stehen den Grazern ab sofort mit einem breiten Angebot rund um Bestattungs- und Vorsorgethemen zur Seite. Roman Wurzer, ehemaliger Inhaber und Geschäftsführer von Alpha Bestattung, zieht sich aus seiner bisherigen Tätigkeit zurück.

Fokus auf Transparenz

„Wir heißen das Team von Alpha Bestattung herzlich Willkommen. Gemeinsam mit ihrem wertvollen, regionalen Know-how und unserem hohen Qualitäts- und Transparenzanspruch wird es für Bestattung Himmelblau möglich sein, unseren Kund:innen in Graz und Umgebung punktgenau die Beratung und Unterstützung zu bieten, die sie sich wünschen”, so Alexander Hovorka, Geschäftsführer bei Bestattung Himmelblau. Roman Wurzer, ehemaliger Geschäftsführer von Alpha Bestattung, ergänzt: „Ich freue mich sehr, mit Bestattung Himmelblau einen kompetenten Partner gefunden zu haben, um unser Familienunternehmen in professionelle und vertrauensvolle Hände zu geben. Bestattung Himmelblaus klarer Fokus auf Transparenz und Qualität bietet uns die Gewissheit, dass die Werte, für die auch Alpha Bestattung steht, weiter hochgehalten und ausgebaut werden”

Auf Expansionskurs: Drei Standorte in der Steiermark

Für Bestattung Himmelblau markiert der Zusammenschluss einen weiteren Meilenstein in ihren Expansionsplänen. Zu Österreichs größten privaten Bestattungsunternehmen zählten bislang 11 Filialen in Wien und eine in München. Mit den drei Standorten in Graz und Umgebung eröffnen in Österreich nun die ersten Filialen außerhalb der Landeshauptstadt. Die Hauptfiliale ist im Süden von Graz angesiedelt. In Graz-Umgebung steht das Team in einer Filiale in Hausmannstätten sowie an einem Standort in Fernitz bei Graz rund um die Uhr zur Verfügung. Die Leitung der Standorte bleibt bei Sandra Gußmagg, Betriebsleiterin und langjährige Mitarbeiterin bei Alpha Bestattung. „Mein Team und ich freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Bestattung Himmelblau neue Maßstäbe für eine einfühlsame und würdevolle Abschiednahme zu setzen. Wir sind davon überzeugt, dass das moderne Konzept von Bestattung Himmelblau bei den Grazern auf positiven Anklang stoßen wird”, betont sie.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2024 um 13:34 Uhr aktualisiert