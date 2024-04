ASAP Trading-Insolvenz zieht weiteren Yachten-Händler in den Abgrund

Veröffentlicht am 4. April 2024, 13:54 / ©Lasse Gieskes auf Pixabay

Erst ASAP Trading, nun Silent Yachts. Der Alpenländische Kreditorenverband gibt eine weitere Insolvenz in der Yachten-Branche bekannt. Über das Vermögen der „Silent Yachts Explorer 100/1 GmbH“ in Klagenfurt wurden Insolvenzverfahren eröffnet. „Es handelt sich hierbei um Konkursverfahren“, so der AKV. Alleingesellschafterin ist die bereits insolvente Firma ASAP Trading, 5 Minuten berichtete.

Über 20 Millionen Euro Passiva

Laut AKV belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 20,65 Millionen Euro. Von der Insolvenz sind insgesamt zwei Gläubiger, aber dafür keine Mitarbeiter betroffen. „Als Insolvenzwalter in beiden Verfahren wurde Dr. Gernot Murko bestellt“, heißt es. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden.