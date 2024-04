Reh von Hund gerissen: Besitzerin wird angezeigt

Veröffentlicht am 4. April 2024, 13:56 / ©Montage: Canva

Gemeinsam mit ihrem dreijährigen Golden Retriever unternahm eine 45-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau am 30. März 2024 einen Spaziergang in Innerkrems. Da witterte die frei laufende Hündin plötzlich ein Reh, begann es zu jagen und riss es schließlich.

Hundebesitzerin wird angezeigt

„Der zuständige Aufsichtsjäger wurde kontaktiert und übernahm die fachgerechte Entsorgung des verendeten Tiers“, teilt man seitens der Polizei mit. Die Hundebesitzerin wird verwaltungsrechtlich zur Anzeige gebracht.