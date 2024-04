Frühjahrsputz: ÖBB haben eine Fläche von 33 Fußballfeldern gereinigt

Österreichweit waren bei der Grundreinigung heuer 440 Reinigungskräfte der ÖBB im Einsatz, in Kärnten waren es 44. Der Frühjahrsputz dient dazu, Uhren sowie Infotafeln an Bahnhöfen und Haltestellen zu reinigen. Entfernt wurde aber nicht nur der Winterschmutz. Auch viele Graffitis an Bahnhöfen und Lärmschutzwänden wurden im Rahmen des Frühjahrsputzes entfernt.

Mehr Umweltfreundlichkeit

Ein zunehmend wichtiger Faktor ist die Verwendung umweltfreundlicher Reinigungsmittel. So reduziert die ÖBB seit letztem Jahr die Menge an Kunststoff durch leichtere Abfallsäcke. Ebenso kommen neue Reinigungswägen zum Einsatz, die durch Funktionalität und dem Einsatz recycelter Materialien in der Fertigung überzeugen. Durch die Überarbeitung des internen Ausschreibungsprozesses werden verpflichtend produkt- oder lieferantenbezogene Umweltkriterien in alle Ausschreibungen der Reinigung eingearbeitet.

©ÖBB/Scheiblecker Das ÖBB-Reinigungspersonal bei der Arbeit.

Der nächste Winter kommt bestimmt

Gewartet werden nun auch zahlreiche Winterdienstgeräte und -anlagen. Dazu zählen unter anderem Schneeschleudern und Schneefräsen. Winteranlagen sind beispielsweise Schutzbauten wie Lawinenverbauungen. Sie werden in den kommenden Monaten vom Boden und aus der Luft überprüft.