Bundesheer-Maschine flog am Kärntner Himmel

Veröffentlicht am 4. April 2024, 15:21 / ©Leser

„Was macht eine viermotorige Militärmaschine über dem Ossiacher See“, fragte uns ein 5 Minuten Leser am Donnerstag und war mit dieser Frage nicht alleine: Gesichtet wurde das Flugzeug nämlich auch in Althofen. Doch Grund zur Sorge gibt es keinen. „Es handelte sich um eine Luftlandeübung des Bundesheeres“, erklärt Major Christoph Hofmeister, Sprecher des Militärkommandos Kärnten, gegenüber 5 Minuten. Rund 30 Soldaten des Jägerbataillon 25 sind in Zeltweg zugestiegen und dann mit Fallschirmen über dem Krappfeld abgesprungen. Mittlerweile sei die Übung beendet und die „Hercules“ wieder auf der Heimreise.

©Leser | Die Transportmaschine C-130 Hercules zog ihre Kreise über Kärnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2024 um 15:24 Uhr aktualisiert