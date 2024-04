„YOLO“ – Neue Jugendschutzkampagne startet

Veröffentlicht am 4. April 2024, 15:55 / ©Land Steiermark/Robert Binder

Unter dem Namen „YOLO“ (You Only Live Once) soll diese Kampagne nicht nur über die potenziellen Risiken informieren, sondern auch dazu ermutigen, bewusste Entscheidungen zu treffen, die das Leben junger Menschen schützen. Die Präsentation der „YOLO“-Kampagne fand im Medienzentrum Steiermark statt, wo Michael Zimmer von der Agentur „Glddggrs“, Jugendlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) und Kerstin Dremel, Leiterin des Referats Jugend, die Ziele und Inhalte der Kampagne vorstellten.

Kampagne soll Jugendliche direkt auf YouTube und Instagram ansprechen

Das Hauptaugenmerk der Kampagne liegt darauf, Jugendliche direkt auf den digitalen Plattformen anzusprechen, auf denen sie sich tagtäglich bewegen, wie YouTube und Instagram. Hierbei setzt die Initiative auf innovative Formate, um schwierige Themen in einer jugendfreundlichen Weise zu präsentieren. Die sieben Hauptthemen der Kampagne umfassen Alkoholkonsum, Rauchen, Drogenkonsum, sexualisierte Gewalt, Cyber-Grooming und den Umgang mit jugendgefährdenden Medien.

Jugendsprache, Authentizität und in den Feeds der sozialen Medien

„Mittels authentischer Kurzvideos auf sozialen Medien wird betont, wie wichtig die richtigen Entscheidungen sind. Auch wird der Konflikt, welchen Jugendliche oftmals innerlich verspüren, visualisiert. Wir arbeiten mit Jugendsprache, Authentizität und sind da wo die Jugendlichen sind: nämlich in den Feeds der sozialen Medien“, erklärt Michael Zimmer, Leiter der Agentur „Glddggrs“, welche die Kampagne für das Land Steiermark umsetzt.