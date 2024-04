In Kirchbach erstrahlt der Dorfbrunnen bald in neuem Glanz

Veröffentlicht am 4. April 2024, 16:16 / ©Büro LHStv. Gruber/Gamper

Martin Gruber überbrachte die erfreuliche Förderzusage gleich persönlich. Finanziert wird das Projekt über die Kleinprojekteförderung.

Fertigstellung Ende Mai

Am Dorfplatz wird derzeit fleißig renoviert. Der Trinkbrunnen wird bis Ende Mai saniert und erstrahlt bald in neuem Glanz. Dann können sich dort nicht nur Gemeindebürger ausrasten, sondern auch Radfahrer wieder einen Zwischenstopp einlegen, um frisches Wasser zu trinken. Denn direkt an dem Dorfplatz führt auch der beliebte Gailtal Radweg R3 vorbei. Der Brunnen ist undicht geworden und im Zuge der Arbeiten wird auch das komplette Betonfundament erneuert. Der Bereich um den Lindenbaum wird gepflastert und eine Infotafel der Gemeinde wird ebenfalls aufgestellt. Außerdem werden neue Sitzgelegenheiten aus Naturmaterialien errichtet, die zum Verweilen einladen sollen. Verantwortlich für das Projekt ist die Dorfgemeinschaft Goderschach rund um Claudia Neuwirth.

Projekt fördert Zusammengehörigkeit

„Solche Initiativen stärken die Zusammengehörigkeit innerhalb der Ortschaft und wirken sich zudem auch positiv auf die Lebensqualität in ländlichen Regionen aus“, erklärt Martin Gruber, der das Projekt als Orts- und Regionalentwicklungsreferent unterstützt. Die Förderzusage hat er der Dorfgemeinschaft Goderschach persönlich vorbeigebracht. Die Gesamtkosten für das Sanierungsprojekt belaufen sich auf 9.000 Euro, davon werden 5.000 Euro über die Kleinprojekteförderung des Landes finanziert.