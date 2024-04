Sicherung vergessen? Kletterer stürzte 12 Meter in die Tiefe

Der 65-Jährige stieg in einer Kletterhalle in Perchtoldsdorf in eine Route mit Schwierigkeit „5a“ ein. Laut Polizei habe er vermutlich vergessen, sich in das vollautomatische Sicherungsgerät einzuhängen. „In einer Höhe von etwa 12 Meter sei er zu Sturz gekommen und auf die am Boden liegende Matte aufgeschlagen. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das AKH nach Wien geflogen“, heißt es.