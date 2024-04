Misslungenes Überholmanöver: Biker (22) schwer verletzt

Veröffentlicht am 4. April 2024, 16:49 / ©pixabay.com

Bei Straßenkilometer 33,400 wollte er ein Fahrzeug überholen und dürfte dabei vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der 22-Jährige kam mit dem Motorrad in das linke Straßenbankett, beschädigte eine Kilometrierungsstange, streifte einen Baum und flog in einen angrenzenden Acker. Der Lenker erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Horn geflogen.