An Kreuzung: Lkw kollidierte mit E-Kleinkraftrad – Fahrer schwer verletzt

Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer befand sich an der Kreuzung und setzte zum Anfahren an. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem 31-jährigen E-Kleinkraftradlenker, der daraufhin zu Sturz kam und schwere Verletzungen erlitt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Berufsrettung Wien traf schnell am Unfallort ein und versorgte den verletzten 31-Jährigen medizinisch. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wobei sein Zustand als stabil eingestuft wurde und keine Lebensgefahr besteht.