Schockmoment: Gabelstapler kippt beim Verladen um – Fahrer eingeschlossen

Hall in Tirol

Veröffentlicht am 4. April 2024, 17:56 / ©Elevate/Pexels

Ein 48-jähriger Staplerfahrer, der in Österreich lebt und aus Deutschland stammt, wurde während Verladetätigkeiten im Stapler eingeschlossen und konnte sich nicht eigenständig befreien. Der Vorfall ereignete sich, als ein Containerstapler, der ein Gewicht von etwa 90 Tonnen hat, einen mit Rundholz beladenen Container, der etwa 34 Tonnen schwer ist, verladen hatte. Aus noch ungeklärter Ursache kippte der Stapler vorwärts auf das Hebeelement, wodurch die Fahrzeugtüre aufgrund der ausgefahrenen Hydraulikzylinder blockiert wurde.

Freiwillige Feuerwehr befreit Staplerfahrer aus Notlage

Die örtliche Freiwillige Feuerwehr Hall in Tirol eilte sofort zur Rettung des Eingeschlossenen herbei. Mithilfe ihrer Expertise gelang es den Einsatzkräften, den Staplerfahrer sicher zu bergen. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Verletzungen festgestellt. Der 48-Jährige wurde von den Rettungskräften in das LKH Hall in Tirol gebracht, um vorsorglich untersucht zu werden.