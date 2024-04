Wörthersee Gravel Race: VSV-Stars erkundeten Strecke mit Bären Bikes

Die UCI Gravel World Series markieren eine aufregende Entwicklung im Radsport. Nachdem die USA den Trend initiiert haben, haben auch andere Kontinente in den letzten Jahren das Konzept des Gravelbikens begeistert aufgenommen, was zu einem boomenden Markt für Gravel-Events geführt hat. Diese Rennen richten sich sowohl an Elitefahrer als auch an Hobbyradler und bieten eine Fahrt auf hauptsächlich unbefestigten Straßen.

Erstes Gravel Rennen in Österreich

Roland Sint, Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental erzählt: „Wir verfolgen diesen Trend schon seit einigen Jahren und dürfen mit Stolz behaupten, dass wir das erste Trek UCI Gravel World Series Rennen in Österreich sind. Die Teilnehmer werden ein einzigartiges Rennen bei bestem Wetter erleben.“

VSV-Spieler begeistert

Die Stars des EC iDM Wärmepumpen VSV Jean-Philippe Lamoureux und Felix Maxa begaben sich kürzlich auf eine exklusive Streckenbesichtigung des bevorstehenden Wörthersee Gravel Race. Vor dem Schlosshotel holten sie sich noch die letzten Tipps vom amtierenden Gravel-Weltmeister Johnny Hoogerland und Renndirektor Julius Rupitsch. Mit Bären Bikes erkundeten sie die anspruchsvolle Route und zeigten sich begeistert von der Natur entlang des Weges.

Die Strecke

Die Strecke des Wörthersee Gravel Race führt durch das Ortsgebiet von Velden, Richtung Rosegg und Föderlach zum Faakersee und von dort über den Orainsattel Richtung St. Jakob im Rosental. Die Drau wird in Selkach überquert und von dort geht es über Aich retour nach Velden. Ein Rundkurs hat 48 Kilometer und wird von den Profis dreimal absolviert.