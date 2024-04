Stark alkoholisiert: Mann (32) bedroht Frau mit Messer

In Polizeigewahrsam

Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 4. April 2024

Am 4. April 2024 gegen 12.30 Uhr hat ein 32-jähriger in Spittal an der Drau lebender Slowake nach einem Streit seine 32-jährige Frau und die ebenfalls anwesende 53-jährige Familienintensivbetreuerin mit einem Messer bedroht. Der stark alkoholisierte Mann zeigte sich beim Einschreiten der Polizei immer noch aggressiv gegenüber den beiden Frauen.

Aufgrund des Vorfalls wurde gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Der Mann wurde von den Beamten vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Aufgrund seiner bestehenden Alkoholisierung wird eine Einvernahme erst am nächsten Tag erfolgen.