„Team Mutz“: Engagement für den Fußballnachwuchs

KFV-Präsident Martin Mutz und sein Team bekamen Besuch von Landeshauptmann Peter Kaiser. Kaiser gratulierte Mutz zum Wahlerfolg und wünschte für die bevorstehende vierjährige Amtsperiode viel Erfolg. Bei seinem Team setzt Mutz auf bewährte Kräfte. Tamara Krammer, Thomas Jank und Gerhard Engl übernehmen die drei Vizepräsidenten-Posten.

Beste Voraussetzungen schaffen

Das „Team Mutz“ will auch in den kommenden vier Jahren allen Vereinen in Kärnten

und Osttirol mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sie wollen den Fußball und seine Strukturen

weiterentwickeln und dabei die Kinder- und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen und

für beste Voraussetzungen in ihrer sportlichen und sozialen Entwicklung schaffen.