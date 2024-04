Kärnten: Wolkiges Frühwetter, sonniger Freitagnachmittag

Am Freitag können sich in Kärnten vor allem am Morgen und Vormittag einige ausgedehnte Wolkenfelder in höheren Schichten des Himmels ausbreiten, was zeitweise den Sonnenschein beeinträchtigen könnte. Im Laufe des Tages wird jedoch von Westen her allmählich die Sonne dominieren, sodass sich am Nachmittag vermehrt sonnige Abschnitte zeigen werden. Die Temperaturen werden angenehm warm sein, mit Höchstwerten zwischen 17 und 23 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.