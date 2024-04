Cheftrainer Rene Poms verlässt den DSV Leoben

Dies erfolgte auf eigenen Wunsch von Trainer Poms. Der Wunsch, seine Tätigkeit als Trainer beim DSV zu beenden, kam für Insider nicht überraschend, heißt es. Bereits vor einigen Wochen sorgte ein Interview von ihm mit der Internetplattform Ligaportal für Irritationen im Verein und unter den Fans. Der Verein bedankt sich herzlich für die geleistete Arbeit und wünscht Rene Poms viel Erfolg auf seinem weiteren Weg, heißt es in einer Aussendung. Welcher Trainer am kommenden Samstag beim Topspiel der 2. Liga gegen den GAK an der Seitenlinie stehen wird, soll vom Vorstand des DSV am Freitag bekanntgegeben werden.