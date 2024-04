Mutter mit geistiger Behinderung sexuell missbraucht

Aktuell wird am Klagenfurter Landesgericht, unter Vorsitz von Richter Gernot Kugi, ein Fall um sexuellen Missbrauch behandelt. Einem Kärntner wird der „sexuelle Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person“ vorgeworfen. „Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, in Maria Elend seine an einer geistigen Behinderung leidenden Mutter sexuell missbraucht zu haben“, erläutert das Landesgericht.