„Das ist Rekord“: Babyboom im Krankenhaus

Veröffentlicht am 5. April 2024

Über Kindersegen im LKH freuen sich Ärzte, Hebammen und natürlich die frisch gebackenen Eltern. Von morgens bis nachts des 4. April herrschte mit insgesamt sechs Geburten Hochbetrieb im Kreißzimmer.

Sechs neue Erdenbürger

„Gegen 7 Uhr Früh startete bei uns ein regelrechter Babyboom“, erzählt Marlies Gobold, leitende Hebamme im LKH Wolfsberg. Noch am Vormittag folgte Baby Nummer zwei. Bis abends um 22 Uhr machten schließlich sechs neue Erdenbürger den ersten Schrei. „Das ist Rekord“, staunt das Team rund um den Primar Dr. Maurus Demmel und Hebamme Gobold. Gobold betont: „Ich bin seit 2017 hier im Haus tätig, aber an so einen kinderreichen Tag kann ich mich nicht erinnern.“

Etwas ganz Besonderes

Fünf der sechs Babys half übrigens Hebamme Chiara Fritsch auf die Welt: „Für mich etwas ganz Besonderes“, sagt Fritsch, die erst seit wenigen Monaten das Team im LKH verstärkt. Und weiter: „Natürlich war es sehr arbeitsreich und herausfordernd für mich, aber gleichzeitig wunderschön“. Alle Babys und deren Mütter kommen aus Kärnten und der Steiermark und sind gesund und wohlauf.