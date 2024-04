Wenn du diesen Mann siehst, ruf sofort die Polizei!

Veröffentlicht am 5. April 2024, 12:57 / ©LKA Salzburg

Das Landeskriminalamt Salzburg ermittelt aktuell gegen eine rumänische Tätergruppierung, die im Verdacht steht, im Februar in mehreren österreichischen Bundesländern (neben Salzburg auch Tirol, Oberösterreich und Niederösterreich) und auch in deutschen Bundesländern gewerbsmäßig Geldbörsendiebstähle in Supermärkten begangen zu haben. Mit den darin befindlichen Bankomat- und Kreditkarten wurden anschließend widerrechtliche Bargeldbehebungen bei Geldausgabeautomaten durchgeführt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Beantwortung folgender Fragen: Wer kann Informationen zu diesen beiden Männern geben? Können sich Mitarbeiter von Beherbergungsbetrieben an die beiden auf den Bildern ersichtlichen Männer erinnern?

©LKA Salzburg | Täter 1 ©LKA Salzburg | Täter 2 ©LKA Salzburg | Täter 2