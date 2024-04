Hier wird gebaut: Stadtwerke setzen auf Fernwärme

Die Bauarbeiten umfassen auch die Errichtung von Fernwärmeleitungen und Fernwärmeschächten, sowie die Anbindung der Fernwärmeleitung an die Bestandsleitung. Mitverlegt werden zudem 20kV- Stromkabel und LWL-Leerrohre. Im Bereich Wasser und Gas sind Verlegung, Umlegung und Sanierung von Leitungen in allen Straßenzügen des Projektes vorgesehen. Die Stadtwerke Klagenfurt bitten die Bevölkerung um Verständnis.

Trassenführung

Die Trassenführung für die Leitungen verläuft ausgehend von der Radetzkystraße durch den Schillerpark, quert den Villacher Ring und verläuft weiter in die Koschatstraße. Am westlichen Ende der Koschatstraße verläuft die Trasse weiter in den Egger-Lienz-Weg in Richtung Süden und in die Anzengruberstraße in Richtung Westen. Die Leitungsführung in der Koschatstraße erfolgt im Fahrstreifen stadtauswärts.

Verkehrsplanung

Angedacht ist, die Koschatstraße abschnittsweise in Abhängigkeit der Bauabschnitte stadtauswärts zu sperren und stadteinwärts als Einbahn zu führen. Die Umleitung stadtauswärts erfolgt über die Sterneckstraße. Auch bei den KMG-Bussen kommt es zu einer Änderung. Die Linie 20 fährt stadtauswärts über die Sterneckstraße. Die Haltestellen in der Sterneckstraße dienen als Ersatzhaltstelle.

Vorreiterrolle

Die Stadtwerke Klagenfurt nehmen österreichweit eine Vorreiterstellung in der emissionsfreien Fernwärmeversorgung ein. In den letzten Jahren konnte der Produktionsanteil von Fernwärme aus Biomasse auf mehr als 90 Prozent erhöht werden. Der Ausbau des Fernwärmenetzes durch die STW-Tochter Energie Klagenfurt ist ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der Klagenfurter Smart City Klimastrategie, mit deren Hilfe auf unterschiedlichen Ebenen eine nachhaltige, sozial- und umweltverträgliche Entwicklung die Bürger sichergestellt werden soll.

Fit für die Zukunft

„Ein Großteil unseres Investitionsbudgets für 2024 geht in Aufwendungen, die Klagenfurt zukunftsfit machen. Wir haben zahlreiche Projekte für die Instandhaltung und Verbesserung unserer Infrastruktur in Planung und Umsetzung, allen voran in den Bereichen Fernwärme und Stromnetz. Ebenfalls investiert wird in die Geschäftsfelder Wasser, Gas und Telekom“, so STW-Vorstand Erwin Smole.

Klimaneutralität

Bürgermeister Christian Scheider (TK): „Die Landeshauptstadt Klagenfurt ist auf dem Weg zur Klimaneutralität. Einen wesentlichen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz und zur Vermeidung schädlicher Emissionen in unserer Stadt leisten die Stadtwerke Klagenfurt. Mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes Klagenfurt West können ab Herbst weitere Haushalte an das Netz angeschlossen und künftig bequem mit Wärme versorgt werden. Zudem ist der Ausbau ein weiterer wichtiger Mosaikstein zur Umsetzung der Klagenfurter Smart City Klimastrategie“.

Nachhaltigkeit

Beteiligungsreferent Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ): „Der Ausbau des Fernwärmenetzes sichert Wärme für die Klagenfurter Haushalte und zukünftige Generationen. Es ist ein wichtiger Schritt zu energetischer Nachhaltigkeit und ein Bekenntnis zu verantwortungsvollem Fortschritt. Als politische Entscheidungsträger liegt es in unserer Verantwortung, diesen Weg des Wandels konsequent und entschlossen zu beschreiten, um eine lebenswerte undnachhaltige Zukunft für uns alle zu sichern.“