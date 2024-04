A22: Alko-Lenker ohne Schein sieht Polizei und wird zum Geisterfahrer

Veröffentlicht am 5. April 2024, 15:14 / ©Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

Der Übeltäter wechselte mehrmals den Fahrstreifen, ohne den Blinker zu setzen, und brachte so andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Doch damit nicht genug: Als die Beamten versuchten, den Fahrer zu stoppen, nahm die Situation eine noch gefährlichere Wendung. Auf der Auffahrtsrampe zur Brigittenauer Brücke drehte der Fahrer plötzlich um und begann in entgegengesetzter Richtung zu fahren – als Geisterfahrer mitten im Verkehr.

Polizei stoppt Albtraumfahrt

Glücklicherweise konnte die Polizei den Vorfall rechtzeitig stoppen und den 47-jährigen Fahrer zur Rede stellen. Doch das Drama nahm erst dort Fahrt auf: Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht nur unter Alkoholeinfluss stand – sein Promillewert lag knapp über dem erlaubten Limit – sondern auch keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ein weiterer Schockmoment offenbarte sich, als der Fahrer angab, berauschende Substanzen konsumiert zu haben, jedoch jegliche medizinische Untersuchung verweigerte.

Lenker muss mit Konsequenzen rechnen

Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten: Dem alkoholisierten und führerscheinlosen Fahrer wurde umgehend die Weiterfahrt untersagt. Er sieht sich nun einer Reihe von verwaltungsstrafrechtlichen Anzeigen gegenüber, wie die Polizei bekannt gibt.