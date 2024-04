Schwerer Forstunfall forderte Todesopfer

Dramatische Szenen spielten sich am Freitagmorgen am Waldrand einer Parzelle in Wolfsberg ab. Dort war ein 69-jähriger Pensionist alleine mit der Motorsäge zugange und wollte einen Eschenbaum fällen. „Dabei spaltete sich vom Baumstamm ein zirka Meter großes Holzteil ab und traf den Mann am Oberkörper“, teilt man seitens der Landespolizeidirektion mit.

Bekannter versuchte Verunfallten zu reanimieren

Der Pächter der Grünfläche fand seinen Bekannten gegen 10 Uhr und alarmierte die Rettungskräfte. Er versuchte noch, den Verunfallten zu reanimieren, jedoch kam für ihn jede Hilfe zu spät. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2024 um 15:44 Uhr aktualisiert