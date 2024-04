Standing Ovations: Stadtkapelle begeistert mit poppigem Programm

Die Stadtkapelle blickt auf ein sehr erfolgreiches Konzert zurück. Im vollen Bambergsaal in Villach starteten sie am 24. März 2024 mit einem umfangreichen Programm ins Frühjahr. Das Publikum zeigte sich begeistert.

Ein gelungener Start

POP AROUND THE CLOCK, so betitelte die Kapelle ihr Konzert. Dabei erklangen bekannte Pop- und Rocktitel, darunter Lieder von The Police, Queen, Robbie Williams, Lady Gaga und Luis Fonsi. Einen extra Programmpunkt bekamen Musikschüler von der Musikschule und dem Modern Music College. Weitere Auftritte der Musiker gibt es bei diversen Veranstaltungen in der Stadt. Zu hören sind sie beim Familienfest im Stadtpark am 25. Mai und auch wieder am Villacher Kirchtag.