Einbruch: Hausbesitzer mitten in der Nacht von Alarmanlage geweckt

Sofort alarmierte er die Polizei, die umgehend am Tatort eintraf. Bei der Durchsuchung des Restaurants entdeckten die Beamten den 33-jährigen Einbrecher, der sich hinter Mülltonnen versteckt hatte. Er wurde daraufhin festgenommen.

Slowake gesteht weitere Delikte

Bei den folgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann, ein slowakischer Staatsbürger, auch für weitere Einbrüche und die Beschädigung mehrerer Fahrzeuge in Parndorf verantwortlich war. Zudem wurden bei ihm geringe Mengen an Betäubungsmitteln gefunden. Der Täter legte ein Geständnis ab und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. „Weitere Erbhebungen werden durchgeführt“, heißt es abschließend seitens der Polizei.

