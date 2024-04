Polizeiaktion in Fürstenfeld: 55 Anzeigen und 11 Kennzeichen abgenommen

Bei Schwerpunktkontrollen am heutigen Freitag, dem 5. April 2024, in Fürstenfeld, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, deckten Beamte der Landesverkehrsabteilung Steiermark und der Landesprüfstelle zahlreiche Mängel an Fahrzeugen auf. In nur wenigen Stunden wurden 55 Anzeigen erstattetund elf Fahrzeuglenkern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gefahr im Verzug: elf Kennzeichen abgenommen

Die Schwerpunktaktion, die den allgemeinen technischen Zustand der Fahrzeuge ins Visier nahm, fand in Zusammenarbeit zwischen der Landesverkehrsabteilung und der Landesprüfstelle statt. Innerhalb kurzer Zeit mussten bei Fahrzeugen aus ganz Europa 11 Kennzeichen aufgrund akuter Gefahr abgenommen werden. Die betroffenen Lenkerinnen und Lenker, im Alter von 16 bis 55 Jahren, durften nicht weiterfahren.

Bremsen, Abgasnachbehandlung, Motoröl: Hauptmängel entlarvt

Die festgestellten technischen Hauptmängel waren alarmierend: Von stark beschädigten bis hin zu nicht funktionstüchtigen Bremsen über Manipulationen am Abgasnachbehandlungssystem (Partikelfilter) bis hin zu Motorölverlust. Die Kontrollen führten zu 55 Anzeigen, der Einhebung von acht Sicherheitsleistungen und mehreren Organmandaten.