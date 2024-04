VinziMarkt Graz feiert 20 Jahre Hilfe und Solidarität für Bedürftige

Veröffentlicht am 5. April 2024, 19:28 / ©Marc Stipsits

Seit der Gründung konnte VinziMarkt Graz armutsbetroffenen Menschen den Zugang zu Lebensmitteln und Hygieneartikeln erleichtern und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung leisten.

Von temporärer Lösung zum unverzichtbaren Sozialzentrum

Die Einrichtung begann als temporäre Lösung, um akute Notlagen zu lindern, wuchs aber schnell zu einem festen Bestandteil der Grazer Soziallandschaft heran. Heute wird täglich bis zu 200 Menschen geholfen und bis zu drei Tonnen Lebensmittel gerettet. Das ehrenamtliche Engagement ist das Herzstück des VinziMarkts. Im letzten Jahr haben Freiwillige insgesamt 41.200 Stunden geleistet.

Wichtige Stütze für Menschen in Not gewürdigt

Zur Feier des Tages waren prominente Gäste wie Nationalratsabgeordneter Josef Smolle (ÖVP), Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) eingeladen. In ihren Ansprachen würdigten sie die Bedeutung des VinziMarkts als wichtige Stütze für Menschen in schwierigen Lebenssituationen und betonten die Notwendigkeit der Unterstützung und Solidarität in unserer Gesellschaft.