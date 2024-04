Felsen löste sich plötzlich beim Klettern: Frau stürzte fünf Meter ab

/ ©Bergrettung Bruck an der Mur

Eine Kletterin stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe, als sich beim Einhängen des Sicherungsseils plötzlich der Felsen löste. Sofort wurden die örtlichen Bergrettungsteams der Ortsstellen Bruck an der Mur, Kapfenberg und Thörl sowie das Rote Kreuz Bruck an der Mur und Kapfenberg alarmiert, um der verletzten Kletterin zur Hilfe zu eilen.

Verletzt, aber ansprechbar

Die Einsatzkräfte erreichten schnell die Unfallstelle und stellten fest, dass die Kletterin zwar verletzt, aber noch ansprechbar war. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie mithilfe einer Gebirgstrage sicher zum Wanderweg gebracht, wo bereits ein Rettungswagen wartete, um sie zur weiteren medizinischen Behandlung zu transportieren.