Motorrad prallte gegen Klein-LKW: Lenkerin schlitterte über Asphalt

Ein 32-jähriger Mann aus Villach war mit seinem Fahrzeug auf der Ribnigstraße in Richtung Faaker See unterwegs und wollte nach links in den Bogenfeldweg abbiegen. „Zur gleichen Zeit setzte die nachfolgende Motorradlenkerin, eine 20-jährige Frau aus Villach, zum Überholvorgang an, wobei es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen ist“, heißt es seitens der Polizei.

Motorradlenkerin schlitterte über den Asphalt

Infolgedessen kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Motorradlenkerin verlor die Kontrolle über ihr Gefährt, stürzte und schlitterte mehrere Meter über den Asphalt. Sie erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung durch Rettungskräfte am Unfallort wurde sie ins Landeskrankenhaus Villach gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.