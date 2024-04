FPÖ: Regionale Gesundheit und Familienförderung im Fokus bei AK-Wahl

Veröffentlicht am 5. April 2024, 20:41 / ©FPÖ Steiermark

Bei der heutigen Pressekonferenz wurden die Schwerpunkte der FPÖ für die AK-Wahl vorgestellt, die vom 16. bis 29. April stattfinden. Harald Korschelt, Spitzenkandidat der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) Steiermark, gab Einblicke in bisherige Initiativen und präsentierte zukünftige Ziele.

Regionale Gesundheitsstrukturen und Familienförderung

Dazu gehören die Stärkung regionaler Gesundheitsstrukturen, die Förderung von Familien und die Entlastung bei Wohnbaukrediten. Korschelt betonte auch die Notwendigkeit, die Zinsbelastung zu reduzieren und Überstunden steuerlich zu entlasten. Unterstützung erhielt er dabei von Norbert Hofer, dem dritten Nationalratspräsidenten, der den Wahlkampf der FA intensiv zu unterstützen.

Breiter Kandidatenbasis und klarem Ziel

Die FA Steiermark ist mit 146 Kandidaten aus verschiedenen Berufsfeldern und Regionen aufgestellt. Aktuell halten sie 13 Mandate und setzen sich dafür ein, dass Arbeitnehmerbeiträge sinnvoll investiert werden. „Wir Freiheitliche Arbeitnehmer sind Taktgeber und Kontrollfraktion in der AK und stehen dafür ein, dass jeder Cent, der von Arbeitnehmern an die AK fließt, auch wieder im Sinne der steirischen Arbeitnehmer investiert wird“, so Korschelt abschließend.

