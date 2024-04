Einbrüche in Selbstbedienungsläden: Polizei schnappt kriminelles Duo

Bei einer Fahrzeugkontrolle im Stadtgebiet von Völkermarkt gingen den Beamten der 37-jährige und der 39-jährige Rumäne ins Netz. Sie stehen in Verdacht, seit Dezember 2023 mehrere Diebstähle in Bauern-Selbstbedienungsläden in den Bezirken Völkermarkt, Wolfsberg, Weiz und Hartberg-Fürstenfeld begangen zu haben. „Die Schadenssumme beträgt mehrere tausend Euro“, so die Polizei.

Aufrechte Festnahmeanordnung

Die Männer wurden vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der Erhebungen wurde einer von ihnen aufgrund einer aufrechten Festnahmeanordnung des Landesgerichts Graz in die Justizanstalt eingeliefert. Für den anderen ging es ins Polizeianhaltezentrum nach Klagenfurt. Vonseiten des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) wurde zudem ein sofortiges Aufenthalts- und Rückkehrverbot ausgesprochen. Sie werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.