Feuerwehr wurde zu Traktorunfall in Afritz alarmiert

Die Freiwilligen Feuerwehren Afritz, Feld am See und Treffen am Ossiacher See sowie die Rettung und die Polizei rückten am Freitagabend zum Einsatz aus. Aus bisher unbekannter Ursache ist ein Traktorlenker in Afritz von der Fahrbahn abgekommen. Die Zugmaschine ist in der Folge umgekippt. „Der Lenker wurde von den Einsatzkräften aus der Fahrerkabine geholt“, berichtet ein 5 Minuten Leser. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Nähere Informationen folgen.

©Leserfoto ©Leserfoto