KAC verliert erstes Finalspiel vor ausverkauftem Haus

Spannung pur in Klagenfurt! In der ausverkauften Heidi-Horten-Arena starteten der EC KAC und der EC Salzburg am Freitagabend in die Finalserie der win2day ICE Hockey League. Pünktlich um 19.30 Uhr fiel der Anpfiff zum Match und zu einem torlosen ersten Spielabschnitt. Auch im zweiten und letzten Drittel änderte sich der Spielstand dank den Torhütern Sebastian Dahm und Atte Tolvanen nicht. Die Nerven der Fans waren praktisch zum Zerreißen gespannt, als die Mozartstädter in der Overtime endlich anschrieben und damit den begehrten Führungstreffer erzielte. Damit siegte Salzburg mit 1:0.