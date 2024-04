Bewaffneter Überfall auf Spielcasino: Gast überwältigt Täter

Veröffentlicht am 6. April 2024, 06:13 / ©Montage: Canva/ Montage

Der Täter ging direkt wortlos in Richtung des Tresens, wo er das Messer gegen den Mitarbeiter des Spielcasinos richtete. Der Mitarbeiter nahm daraufhin einen Mistkübel zum Schutz und schrie lautstark „Hilfe, Überfall“, sodass dies auch die anderen Gäste im Lokal hören konnten.

Klagenfurter überwältigt Täter

Ein Gast, ein 57-jähriger Mann aus Klagenfurt, eilte dem Mitarbeiter zu Hilfe und konnte den Angreifer überwältigen. Es gelang ihm, dem Täter das Messer aus der Hand zu reißen und den Mann bis zum Eintreffen der in der Zwischenzeit alarmierten Polizei am Boden festzuhalten. Der Mann wurde festgenommen und in das PAZ Klagenfurt eingeliefert. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.04.2024 um 08:04 Uhr aktualisiert