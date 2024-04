Rettungsaktion: Kletterin bei Unfall im Grazer Bergland verletzt

Veröffentlicht am 6. April 2024, 06:41 / ©Thomas Kaiser

Konkret kletterten die Bergsteiger die Route „Winnetouweg“ im 5. Schwierigkeitsgrad. Beide verwendeten entsprechende Kletterausrüstung mit Seilsicherung. Gegen 18.30 Uhr kletterte die 31-Jährige als Vorsteigerin in der 7. Seillänge, als sie den Halt verlor und einige Meter in die Seilsicherung stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich am rechten Knöchel unbestimmten Grades.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Aufgrund des Notrufs über ihr Mobiltelefon an die Landeswarnzentrale wurde eine planmäßige Rettungsaktion gestartet. Der ebenfalls alarmierte Rettungshubschrauber Christophorus 12 konnte die Verletzte sowie ihren Begleiter mittels Bergetau aus der Felswand fliegen. Die Verletzte wurde in weiterer Folge ins UKH Graz geflogen. Der unverletzte Begleiter wurde von der Bergrettung Mixnitz ins Tal gebracht. Die Erhebungen wurden von einem Bergführer der Alpinpolizei Hochsteiermark durchgeführt.