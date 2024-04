Überholmanöver missglückt: Motorradlenkerin kollidiert mit Klein-LKW

Am Freitagabend lenkte ein 32-jähriger Mann aus Villach einen Klein-LKW samt Anhänger in Villach-Bogenfeld auf der Ribnigstraße. Plötzlich wollte er nach links in den Bogenfeldweg einbiegen.

Frau schlitterte über den Asphalt

Zur gleichen Zeit setzte die nachfolgende Motorradlenkerin, eine 20-jährige Frau aus Villach, zum Überholvorgang an. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Motorradlenkerin kam in weiterer Folge zu Sturz, schlitterte mehrere Meter über den Asphalt und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.