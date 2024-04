Aus Pfarrhof wird Maria Rains neuer Ortskern

Am Foto: Pfarrer Kogler, Bauleiter Alois Miksch, LHStv. Martin Gruber und Polier Almir Zecic (v.l.)

Veröffentlicht am 6. April 2024, 09:32 / ©Büro LHStv. Gruber/Gamper

Auf dem Areal der Pfarre in Maria Rain entsteht auf Initiative von Pfarrer Ulrich Kogler ein öffentlicher Ort für Vereine und Organisationen. 2023 erfolgte der Spatenstich für das Millionenprojekt. „Das Gesamtkonzept für das ‚Haus der Begegnung‘ ist einfach stimmig. Mitten in der Gemeinde entsteht ein öffentlicher Raum mit einem generationenübergreifenden Angebot, das das Zusammenkommen und den Zusammenhalt stärkt, was sich natürlich auch positiv auf die Lebensqualität auswirkt“, betont LHStv. Martin Gruber (ÖVP). Bereits im Vorjahr hat Gruber aus der Orts- und Regionalentwicklung den Ausbau des Kultursaales mit 98.000 Euro gefördert. ´

200.000 Euro fließen in Außenbereich-Gestaltung

Nun ist die Gestaltung des großen Außenbereiches inklusive der Errichtung eines Brunnens an der Reihe. Rund 200.000 Euro kostet die Gestaltung des Vorplatzes, der künftig auch als Ortskern fungieren soll. Die Hälfte der Kosten wird über LEADER-Mittel in der Höhe von 100.000 Euro finanziert. Ein Teil davon wird auch für die Einrichtung des neuen Kultursaales herangezogen. Unter anderem müssen noch Sessel, Tische, Beamer und eine Leinwand angeschafft werden.