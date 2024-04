Es wird spannend: TSV Hartberg zu Gast in Klagenfurt

Nach zwei Niederlagen gegen Salzburg und Rapid soll dem TSV Hartberg die Trendumkehr gelingen. Dafür müssen Bowat & Co. aber das Leistungsmaximum abrufen, denn die Klagenfurter sind nicht der Hartberger Lieblingsgegner. In der Bundesliga gab es noch keinen Sieg gegen die Pacult-Elf. Das Höchste der Gefühle war bislang das Unentschieden im Dezember (1:1). Markus Schopp ist zu Umstellungen gezwungen. Ein Trio fehlt gesperrt. Mamadou Sangare, Manuel Pfeifer und Donis Avdijaj. Schiedsrichter der Begegnung ist der Salzburger Florian Jäger.

„Werden an unsere Grenzen gehen müssen“

Cheftrainer Markus Schopp weiß: „Austria Klagenfurt ist ein Gegner, gegen den wir in der Vergangenheit immer Probleme gehabt haben, egal ob in Klagenfurt oder in Hartberg. In dieser Saison haben wir in Klagenfurt Unentschieden gespielt mit einem Mann weniger und das Ergebnis über die Zeit gerettet. Das war bis dato das Maximale an Erfolgserlebnissen, die wir gehabt haben. Die Voraussetzungen sind ziemlich klar. Um dort was mitzunehmen, werden wir an unsere Grenzen gehen müssen. Wir brauchen definitiv ein besseres Auftreten wie in den ersten beiden Spielen der Meisterrunde ansonsten werden wir mit null Punkten heimfahren und das kann nicht das Ziel sein. Das weiß die Mannschaft und darauf bereiten wir uns vor, dass es ein sehr intensives Spiel werden wird.“